Primoz Roglic s’impose en solitaire sur la 17e étape et écrase la Vuelta au terme d'une échappée de 60km avec Bernal

Primoz Roglic s’est imposé au sommet à Lagos de Covadonga en lâchant Egan Bernal dans la montée finale après avoir passé plus de 60km en tête en duo avec le Colombien qui avait tenté de faire exploser la course de loin. Le Slovène récupère le maillot rouge au Norvégien EIking, en difficulté durant toute l’étape et qui est même tombé.

Après une journée de repos et une étape relativement plate, les organisateurs de la Vuelta ont réservé un véritable parcours du combattant aux coureurs.

Au programme, quatre ascensions dont trois longs cols présentant des pourcentages très élevés. Les coureurs devront franchir l’Altu de Hortigueru, la Collada Llomena à deux reprises et la montée finale vers Lagos de Covadonga.

L’étape du jour donne des idées à certains et un groupe d’une vingtaine de coureurs prend les devants. Mais l’écart du groupe ne compte jamais plus d’une minute d’avance et il est repris dans la plaine entre les deux ascensions de la Collada Lomena.

Odd Christian Eiking se fait décramponner mais parvient à rentrer dans la descente. Son sursis est de courte durée et le Norvégien se fait à nouveau lâcher lors de la deuxième ascension à 60km de l’arrivée. Son beau parcours avec le maillot rouge s’arrêtera donc au terme de la 17e étape.

L’équipe INEOS Grenadiers a décidé de mettre la pression sur Roglic et dicte un tempo d’enfer dans la deuxième ascension de la Collada Lomena. Egan Bernal accélère ensuite à 60km de l’arrivée et seul Roglic se glisse dans sa roue.

Au sommet situé à 55km de l’arrivée, les deux hommes comptent 50 secondes d’avance sur un groupe où on retrouve notamment Guillaume Martin et Enric Mas et emmené par l’équipe Bahraïn-Victorious. Eiking compte un peu moins de deux minutes de retard.

Egan Bernal prend des risques dans la descente détrempée pour tenter de pousser Roglic à la faute mais c’est derrière que la chute se produit. Le maillot rouge Eiking est envoyé au tapis en compagnie de Vlasov.

Le duo Bernal-Roglic collabore ensuite et compte une minute 40 d’avance sur leurs plus proches poursuivants à 15km de l’arrivée. Eiking pointe, lui, à cinq minutes.

Guillaume Martin ne parvient pas à suivre le rythme imposé par Bahraïn-Victorious et se fait décramponner dès les premières rampes de la montée finale.

Primoz Roglic s’envole en solitaire à sept kilomètres de l’arrivée. Egan Bernal est incapable de rester dans la roue du Slovène et craque complètement. Il est repris par ce qu’il reste des favoris à un peu moins d’un kilomètre de l’arrivée.

Roglic est trop fort et ne sera jamais rejoint. Il augmente même son avance kilomètre après kilomètre pour passer la ligne en vainqueur avec 1 minute 35 d’avance sur son équipier Sepp Kuss et Miguel Angel Lopez. Bernal termine dans le même temps, tout comme Enric Mass ou Adam Yates.

Primoz Roglic récupère le maillot rouge d’un Odd Christian Eiking qui aura connu une journée très difficile. Guillaume Martin sort lui aussi du top 3.