Pinot vainqueur de la bagarre entre favoris au sommet des Lacs de Covadonga

Thibaut Pinot a remporté dimanche la 15e étape de la Vuelta entre Ribera de Arriba et les Lacs de Covadonga (178,2 km). Le Français de l'équipe Groupama-FDJ est parti seul à six kilomètres du sommet de la dernière ascension (11,7 km à 7,2 %) en profitant du contrôle tactique entre les autres favoris. Il a devancé de 27 secondes le Colombien Miguel Angel Lopez et de 29 secondes le leader du général Simon Yates.

Vainqueur de deux étapes sur le Tour de France en 2012 et 2015 puis d'une étape du Giro en 2017, Pinot entre dans le cercle fermé des coureurs à avoir obtenu un succès d'étape dans les trois Grands Tours.

Lundi les coureurs ont rendez-vous avec le deuxième jour de repos de cette Vuelta. La course reprendra donc mardi avec la 1ère étape de la troisième semaine, un contre-la-montre de 32 km entre Satntillana del Mar et Torrelavega. Les grimpeurs auront ensuite trois arrivées au sommet à disposition pour s’expliquer avant la parade finale à Madrid.