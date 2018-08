Peter Sagan au départ du Tour d'Espagne

C'était dans l'air depuis maintenant un petit temps mais c'est désormais officiel, Peter Sagan sera bel et bien au départ de la 73e édition du Tour d'Espagne le 25 août prochain à Malaga. Le Slovaque, triple champion du monde en titre, sera le chef de file de l'équipe BORA-hansgrohe.

Sagan, 28 ans, débutera la Vuelta pour la 4e fois de sa carrière, lui qui reste sur deux abandons en 2014 et 2015. "La Vuelta correspond parfaitement à ma préparation pour les Mondiaux d'Innsbruck. Il y a beaucoup d'étapes intéressantes pour moi cette année", a déclaré celui qui compte quatre victoires d'étapes au Tour d'Espagne.

Tombé au dernier Tour de France, Sagan avait abandonné le weekend dernier lors de l'Euro de Glasgow. "Il faudra voir comment cela évolue mais je sens que je suis sur le chemin vers ma meilleure forme", a ajouté Sagan, qui disputera dimanche la Cyclassics à Hambourg.

L'équipe BORA-hansgrohe pourra compter sur l'expérimenté polonais Rafal Majka, trois victoires d'étapes au Tour de France, mais aussi sur l'Allemand Marcus Burghardt ou encore l'Italien Davide Formolo.

La Vuelta débutera par un prologue de 8 km à Malaga avant de se ponctuer, 3.255 km plus tard, à Madrid le 16 septembre.

La sélection de l'équipe BORA-hansgrohe: Peter Sagan (Svq), Marcus Burghardt (All), Rafal Majka (Pol), Lukas Pöstlberger (Aut), Emanuel Buchmann (All), Michael Schwarzmann (All), Davide Formolo (Ita), Jay McCarthy (Aus)