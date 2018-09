Oscar Rodriguez s'impose au sommet de la Camperona, trois belges dans le top 5

LEspagnol Oscar Rodriguez a remporté vendredi la 13e étape de la Vuelta entre Candas Carreño et La Camperona, la première étape du triptyque montagneux dans les Asturies. Au terme des 174,8 km, le jeune coureur de l'équipe Euskadi Murias s'est montré le plus solide dans la dernière ascension vers La Camperona et ses pentes à 20%.

Rodriguez, 23 ans, décroche ainsi sa première victoire chez les pros pour sa première participation à un Grand Tour. Il devancé le Polonais Rafal Majka et Dylan Teuns, échappé pour la 3e fois en trois jours sur les routes de la Vuelta. Il s'agit du 4e top 5 pour Teuns dans cette Vuelta.

D'autres belges se sont également illustrés avec la 4e place du jeune Bjorg Lambrecht et la 5e de Laurens De Plus. Pieter Serry a pris la 8e place alors que Maxime Monfort et Sander Armée ont pris la 11e et 14e place. Les sept belges (Thomas De Gendt a terminé 53e) avaient animé la course en intégrant une échappée de 28 coureurs partie sur les pentes de l'Alto De la Madera en tout début d'étape. Celle-ci comprenait des coureurs du calibre de Benk King, Bauke Mollema ou encore le leader du classement de la montagne Luis Angel Mate.

Parmi les favoris, Nairo Quintana et Simon Yates ont fait forte impression et lâché leurs principaux adversaires dans les dernières pentes. Le Colombien a pris six secondes sur le Britannique et a distancé de 9 secondes Enric Mas et de 17 secondes le duo Valverde-Pinot. Miguel Angel Lopez a terminé juste derrière malgré un problème mécanique alors que Kelderman, Kruijswijk et Uran ont perdu davantage de temps. Fabio Aru et Michal Kwiatkowski ont pour leur part concédé plus d'une minute et s'éloignent au général.

Le leader Jesus Herrada a perdu 1:46 sur Quintana mais conserve son maillot de leader. Au classement, Herrada devance Yates de 1:42 et Quintana de 1:50.

Samedi, le peloton retrouvera une autre étape montagneuse dans les Asturies entre Cistierna et Les Praeres Nava sur 171 km. Un parcours qui se clôturera par un col court mais redoutable (4km à 12,5% de moyenne).