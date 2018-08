Nacer Bouhanni s'impose sur la 6ème étape de la Vuelta, Molard reste en rouge

Nacer Bouhanni a remporté la 6e étape du Tour d'Espagne, jeudi, entre Huercal-Overa et San Javier (150,7 km). Le Français de la formation Cofidis a devancé, à l'issue d'un sprint massif, le Néerlandais Danny Van Poppel (LottoNL-Jumbo) et l'Italien Elia Viviani (Quick-Step Floors). Le Français Rudy Molard (Groupama-FDJ) conserve son maillot rouge de leader.

Richie Porte (BMC), relégué à plus de 40 minutes au général, a attaqué d'emblée. Luis Angel Mate (Cofidis) et Jorge Cubero (Burgos-BH) l'ont suivi. Après 3 km de course, le trio comptait déjà 3 minutes d'avance après 5 km.

Le peloton a laissé un bonus de 4 minutes aux échappés avant de se mettre à rouler, les équipes de sprinteurs ne voulant pas laisser passer une occasion de briller. L'aventure des trois hommes a pris fin à une trentaine de kilomètres de l'arrivée.

A 25 km de la ligne, une chute dans le peloton a impliqué notamment Victor Campenaerts (Lotto Soudal) et l'Italien Fabio Felline (Trek-Segafredo). Quelques kilomètres plus loin, le peloton éclatait en plusieurs morceaux. Le sixième du général Wilco Kelderman (Sunweb) était victime d'un ennui mécanique à 18 km de l'arrivée.

Un groupe d'une trentaine de coureurs s'est disputé la victoire au sprint. Bouhanni s'y est montré le plus rapide devant van Poppel et Viviani. Molard conserve son maillot rouge avec 41 secondes d'avance sur Michal Kwiatkowski (Sky). Son équipier de Groupama-FDJ Thibaut Pinot et Kelderman ont concédé 1:44 à l'arrivée de l'étape.

Vendredi, la 7e étape reliera Puerto-Lumbreras à Pozo Alcon (185,7 km).