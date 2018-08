Liste des engagés du 73e Tour d'Espagne

Liste des engagés de la 73e édition de la Vuelta cycliste qui s'élance samedi de Malaga et qui s'achève le dimanche 16 septembre à Madrid:

. Bahrain-Merida (Bhn):

1. Vincenzo Nibali (Ita); 2. Ivan Garcia Cortina (Esp); 3. Gorka Izagirre (Esp); 4. Ion Izagirre (Esp), 5. Mark Padun (Ukr); 6. Franco Pellizotti (Ita); 7. Hermann Pernsteiner (Aut); 8. Luka Pibernik (Sln)

. AG2R La Mondiale (Fra):

11. Hubert Dupont (Fra); 12. Mickaël Chérel (Fra); 13. Julien Duval (Fra); 14. Tony Gallopin (Fra); 15. Ben Gastauer (Lux); 16. Alexandre Geniez (Fra); 17. Alexis Gougeard (Fra); 18. Nans Peters (Fra)

. Astana (Kaz):

21. Miguel Ángel López (Col); 22. Pello Bilbao (Esp); 23. Dario Cataldo (Ita); 24. Omar Fraile (Esp); 25. Jan Hirt (Tch); 26. Nikita Stalnov (Kaz); 27. Davide Villella (Ita); 28. Andrey Zeits (Kaz)

. BMC (USA):

31. Richie Porte (Aus); 32. Alessandro De Marchi (Ita); 33. Francisco Ventoso (Esp); 34. Brent Bookwalter (USA); 35. Dylan Teuns; 36. Nicolas Roche (Irl); 37. Joey Rosskopf (USA); 38. Rohan Dannis (Aus)

. BORA-hansgrohe (All):

41. Peter Sagan (Svq); 42. Emanuel Buchmann (All); 43. Marcus Burghardt (All); 44. Davide Formolo (Ita); 45. Rafal Majka (Pol); 46. Jay McCarthy (Aus); 47. Lukas Pöstlberger (Aut); 48. Michael Schwarzmann (All)

. Groupama-FDJ (Fra):

51. Thibaut Pinot (Fra); 52. Mickaël Delage (Fra); 53. Antoine Duchesne (Can); 54. Rudy Molard (Fra); 55. Georg Preidler (Aut); 56. Marc Sarreau (Fra); 57. Benjamin Thomas (Fra); 58. Léo Vincent (Fra)

. Lotto Soudal (Bel):

61. Tiesj Benoot; 62. Sander Armée; 63. Victor Campenaerts; 64. Thomas De Gendt; 65. Bjorg Lambrecht; 66. Maxime Monfort; 67. Tosh Van der Sande; 68. Jelle Wallays

. Mitchelton-Scott (Aus):

71. Simon Yates (G-B); 72. Michael Albasini (Sui); 73. Alexander Edmondson (Aus); 74. Jack Haig (Aus); 75. Damien Howson (Aus); 76. Luka Mezgec (Sln); 77. Matteo Trentin (Ita); 78. Adam Yates (G-B)

. Movistar (Esp):

81. Nairo Quintana (Col); 82. Andrey Amador (C-R); 83. Winner Anacona (Col); 84. Daniele Bennati (Ita); 85. Richard Carapaz (Equ); 86. Imanol Erviti (Esp); 87. Nelson Oliveira (Por); 88. Alejandro Valverde (Esp)

. Quick-Step Floors (Bel):

91. Elia Viviani (Ita); 92. Kasper Asgreen (Dan); 93. Laurens De Plus; 94. Dries Devenyns; 95. Enric Mas (Esp); 96. Michael Morkov (Dan); 97. Fabio Sabatini (Ita); 98. Pieter Serry

. Dimension Data (AfS):

101. Louis Meintjes (AfS); 102. Igor Anton (Esp); 103. Steven Cummings (G-B); 104. Amanuel Gebreigzabhier (Ery); 105. Ryan Gibbons (AfS); 106. Benjamin King (USA); 107. Merhawi Kudus (Ery); 108. Johann van Zyl (AfS)

. EF Education First-Drapac (USA):

111. Rigoberto Uran (Col); 112. Simon Clarke (Aus); 113. Mitchell Docker (Aus); 114. Sebastian Langeveld (P-B); 115. Dani Moreno (Esp); 116. Pierre Rolland (Fra); 117. Tom Van Asbroeck; 118. Michael Woods (Can)

. Katusha-Alpecin (Sui):

121. Ilnur Zakarin (Rus); 122. Ian Boswell (USA); 123. José Goncalves (Por); 124. Reto Hollenstein (Sui); 125. Pavel Kochetkov (Rus); 126. Maurits Lammertink (P-B); 127. Tiago Machado (Por); 128. Jhonatan Restrepo (Col)

. LottoNL-Jumbo (P-B):

131. Steven Kruijswijk (P-B); 132. George Bennett (N-Z); 133. Lars Boom (P-B); 134. Floris De Tier; 135. Sepp Kuss (USA); 136. Tom Leezer (P-B); 137. Bert-Jan Lindeman (P-B); 138. Danny van Poppel (P-B)

. Team Sky (G-B):

141. David de la Cruz (Esp); 142. Jonathan Castroviejo (Esp); 143. Tao Geoghegan Hart (G-B); 144. Sergio Henao (Col); 145. Michal Kwiatkowski (Pol); 146. Salvatore Puccio (Ita); 147. Pavel Sivakov (Rus); 148. Dylan van Baarle (P-B)

. Sunweb (All):

151. Wilco Kelderman (P-B); 152. Johannes Fröhlinger (All); 153. Simon Geschke (All); 154. Jay Hindley (Aus); 155. Michael Storer (N-Z); 156. Mike Teunissen (P-B); 157. Martijn Tusveld (P-B); 158. Max Walscheid (All)

. Trek-Segafredo (USA):

161. Bauke Mollema (P-B); 162. Gianluca Brambilla (Ita); 163. Matthias Brändle (Aut); 164. Nicola Conci (Ita); 165. Fabio Felline (Ita); 166. Markel Irizar (Esp); 167. Giacomo Nizzolo (Ita); 168. Kiel Reijnen (USA)

. UAE Emirates (EAU):

171. Fabio Aru (Ita); 172. Sven Erik Bystroem (Nor); 173. Simone Consonni (Ita); 174. Valerio Conti (Ita); 175. Vegard Stake Laengen (Nor); 176. Daniel Martin (Irl); 177. Simone Petilli (Ita); 178. Edward Ravasi (Ita).

. Burgos-BH (Esp):

181. José Mendes (Por); 182. Jetse Bol (P-B); 183. Óscar Cabedo (Esp); 184. Jorge Cubero (Esp); 185. Jezus Ezquerra (Esp); 186. Jordi Simon (Esp); 187. Diego Rubio (Esp); 188. Pablo Torres (Esp)

. Caja Rural-Seguros RGA (Esp):

191. Sergio Pardilla (Esp); 192. Alex Aranburu (Esp); 193. Jonathan Lastra (Esp); 194. Lluís Mas Bonet (Esp); 195. Antonio Molina (Esp); 196. Cristian Rodríguez (Esp); 197. Nick Schultz (Aus); 198. Nelson Soto (Col)

. Cofidis (Fra):

201. Nacer Bouhanni (Fra); 202. Loïc Chetout (Fra); 203. Jesus Herrada (Esp); 204. José Herrada (Esp); 205. Mathias Le Turnier (Fra); 206. Luis Angel Maté (Esp); 207. Stéphane Rossetto (Fra); 208. Kenneth Vanbilsen

. Euskadi-Murias (Esp):

211. Eduard Prades (Esp); 212. Jon Aberasturi (Esp); 213. Aritz Bagües (Esp); 214. Mikel Bizkarra (Esp); 215. Garikoitz Bravo (Esp); 216. Mikel Iturria (Esp); 217. Óscar Rodriguez (Esp); 218. Héctor Sáez (Esp)