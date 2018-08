Les frères Yates et Trentin avec Mitchelton-Scott, Ewan absent en Espagne

Mitchelton-Scott a annoncé mardi sa sélection pour le 73e Tour d'Espagne (25 août-16 septembre). L'équipe cycliste australienne mise sur les frères britanniques Adam et Simon Yates pour obtenir un bon résultat. Vainqueur de quatre étapes en 2017, l'Italien Matteo Trentin, récent champion d'Europe, tentera sa chance dans les sprints.

Simon Yates, longtemps porteur du maillot rose au dernier Giro, sera sans aucun doute le leader chez Mitchelton-Scott. Il visera un très bon résultat au général et pourra compte sur l'aide de son frère Adam et des Australiens Jack Haig et Damien Howson dans les ascensions.

L'autre moitié de l'équipe sera dédiée à Trentin et au Slovène Luka Mezgec, qui auront des possibilités sur les étapes de plat et de transition. En 2017, sous le maillot de Quick-Step Floors, le tout récent champion d'Europe de Glasgow avait remporté la bagatelle de quatre étapes, trois au sprint et une au terme d'une échappée.

Caleb Ewan, déjà évincé pour le Tour de France, espérait être présent au départ en Andalousie. Mais le talentueux sprinteur australien de 24 ans n'a pas été repris, lui qui prendra la direction de l'équipe belge Lotto Soudal l'année prochaine.

La Vuelta débutera samedi par un prologue de 8 kilomètres à Malaga et se ponctuera, après 3.255 km de course, à Madrid le 16 septembre.

- L'équipe Mitchelton-Scott: Michael Albasini (Sui), Alexander Edmondson (Aus), Jack Haig (Aus), Damien Howson (Aus), Luka Mezgec (Slo), Matteo Trentin (Ita), Adam Yates (G-B), Simon Yates (G-B).