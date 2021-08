Le rêve bien réel de Jay Vine : du cyclisme virtuel sur Zwift à la Vuelta en un an

Jay Vine © Alpecin-Fenix

Le grimpeur australien ne va pas mettre bien longtemps à montrer ses capacités. "Il a des valeurs assez impressionnantes au niveau de l’entraînement", remarque assez vite son équipier chez Alpecin-Fenix Lionel Taminiaux. Le coureur d’Ottignies va notamment le côtoyer lors du Tour de Turquie. Une première course en 2021 où l’Australien fait forte impression. Deuxième de l’étape reine, Vine va échouer à 1 seule seconde de l’Espagnol José Manuel Diaz.

Il doit sans doute progresser au niveau de la gestion de la course

Pas de première victoire pour Vine mais l’Australien peut se rassurer : il a le niveau pour rivaliser avec ses collègues.

"Il a saisi sa chance. C’était impressionnant à voir en Turquie", commente Lionel Taminiaux qui entrevoit une certaine marge de progression chez son équipier.

"C’est quelqu’un qui fait ses entraînements au maximum de ses capacités. Ce qu’il a fait en Turquie m’a impressionné. Il manque encore d’expérience dans de gros pelotons mais c’est un coureur qui a envie d’apprendre le plus possible et qui écoute les conseils. Il doit sans doute progresser au niveau de la gestion de la course, savoir où se placer, comment rouler pour arriver le plus frais possible au pied de la dernière bosse. Mais il apprend vite, il n’y a pas de problème pour ça."