Le 73e Tour d'Espagne promet d'être ouvert sans les ténors de Sky

La Vuelta s'élance samedi à Malaga par un contre-la-montre individuel sur 8 km. La 73e édition du Tour d'Espagne se terminera le 16 septembre par une courte étape en ligne à Madrid sur 112,3 km. Entre-temps, le peloton aura dû terminer huit étapes au sommet de montées et franchir pas moins de 46 cols et parcouru 40,7 contre-la-montre individuellement. Le dernier vainqueur Chris Froome n'est pas présent tout comme Gerraint Thomas, son compère de Sky, le lauréat du Tour de France. Quatre anciens vainqueurs seront au départ avec Nairo Quintana (2016), Fabio Aru (2015), Vincenzo Nibali (2010) et Alejandro Valverde (2009).

Nairo Quintana aborde sa cinquième Vuelta. Sa dernière participation date de 2016, année de sa victoire. Le Colombien est l'un des favoris, en particulier avec Alejandro Valverde comme équipier à ses côtés chez Movistar.

Vincenzo Nibali avait signé il y a huit ans en Espagne sa première victoire dans un grand tour. Depuis, il a triomphé deux fois dans le Giro (2013, 2016) et une fois dans le Tour de France (2014). Le leader de Bahreïn-Mérida avait beaucoup d'ambition au début du Tour de cette année, mais sa chute provoquée par un spectateur sur l'Alpe d'Huez lui a brisé une vertèbre. Il a été contraint à l'abandon et une réadaptation rapide lui a permis de se préparer ensuite pour la Vuelta. Dans un communiqué de presse de son équipe, cependant, le porteur du dossard N.1 en raison de l'absence de Froome et de sa 2e place l'an dernier, a indiqué qu'il ne visera pas le classement final, mais plutôt des victoires et que ses coéquipiers les frères Gorka et Ion Izagirre s'orienteront vers un bon classement.

Fabio Aru ne connaît pas une bonne saison. Dans le Giro, le Sarde a dû abandonner, sans force et avec seulement une 27e place au classement à ce moment-là. Cette Vuelta est destinée à améliorer la position du leader au sein de l'équipe UAE Team Emirates, qui, avec Daniel Martin, dispose d'un leader de rechange.

Outre les quatre anciens vainqueurs, il faudra compter sur Richie Porte et Rigoberto Uran, contraints à l'abandon au Tour de France, et avides de revanche en Espagne. Porte n'en est qu'à sa deuxième participation à la Vuelta. En 2012, il n'avait terminé que 68e. Porte est ambitieux mais n'a pas assisté à la conférence de presse du jeudi après-midi et n'était pas présent à la présentation de l'équipe le soir pour cause de maladie. "Richie est cloué au lit par des problèmes intestinaux depuis ce matin ", a écrit le médecin de l'équipe, Daniele Zaccaria. "Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pourvu qu'il ait un jour de repos le jeudi et un entraînement léger le vendredi, il devrait pouvoir prendre le départ samedi. Ce n'est pas idéal deux jours avant le départ de la Vuelta, mais nous sommes confiants de pouvoir l'aider à démarrer d'ici samedi."

On attend avec impatience la performance de Miguel Angel Lopez. Le grimpeur colombien a terminé troisième du Giro. L'année dernière, il a remporté deux victoires d'étape en Espagne et a terminé à la 8e place au classement final. Cette année, il veut faire mieux. "Je n'ai pas encore disputé deux grands tours dans une même année", a-t-il souligné lors de la conférence de presse de jeudi. "Nous verrons comment mon corps réagira. J'attends cette Vuelta avec impatience et je me sens bien. Je pense que cette année, j'ai fait un nouveau pas en avant par rapport à l'année dernière. Je me réjouis de disputer cette Vuelta."

Enfin, il faut s'attendre à ce que les frères Simon et Adam Yates aient certainement leur mot à dire dans cette Vuelta, tout comme Steven Kruijswijk et Ilnur Zakarin, troisième sur le podium l'année dernière. Même si une victoire finale peut paraître peut-être un peu trop élevée, rêver de victoires d'étape leur est certainement permis. Thibaut Pinot est autorisé à faire de même. Le Français avait en vue la troisième place dans le Giro, mais a finalement dû plier dans l'avant-dernière étape pour cause de maladie. Repoussé à 45 minutes, il n'avait pu prendre le départ le lendemain. Il peut espérer beaucoup mieux sur les difficiles routes espagnoles.