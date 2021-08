La Vuelta : Florian Sénéchal remporte la 13e étape dans un sprint de costauds

Florian Sénéchal a remporté la 13e étape de la Vuelta au terme d’un sprint très spécial qui a vu un petit groupe se détacher dans le dernier kilomètre.

La 13e étape de la Vuelta menait les coureurs de Belmez à Villanueva de la Serena sur un parcours long de 203.7km dépourvu de toute difficulté. Un fait assez rare sur le Tour d’Espagne qui mérite d’être souligné. Un sprint massif est donc attendu ce vendredi.

Le scénario classique des étapes de plaine placées entre des étapes de montagne se met en place et trois coureurs espagnols s’échappent dès les premiers kilomètres : Alvaro Cuadros (Caja Rural – Seguros RGA), Luis Angel Maté (Euskaltel – Euskadi) et Diego Rubio (Burgos-BH).

Le peloton contrôle l’écart avec les équipes Groupama – FDJ, Team DSM et Deceuninck – Quick-Step à sa tête.

A un peu moins de 60km de l’arrivée, des tentatives de bordure se mettent en place mais malgré une petite cassure, tout le monde retrouve sa place dans le peloton quelques kilomètres plus loin.

Les échappés sont finalement repris à 28km de l’arrivée. Ce qui permet à Fabio Jakobsen de remporter le sprint intermédiaire placé à 13km de l’arrivée.

Le Néerlandais est cependant victime d'un ennui mécanique et ne peut pas disputer le sprint final. Pas un problème pour la Deceuninck - Quick-Step qui a plus d'un tour dans son sac. La formation belge accélère dans les deux derniers kilomètres et fait exploser le peloton. Une dizaine de coureurs se retrouve en tête.

Le sprint est lancé de très loin et le Français Florian Sénéchal s'impose tout en puissance devant les Italiens Trentin et Dainese. Privé de son sprinteur, la formation de Patrick Lefevere a su s'adapter et s'impose à nouveau sur ce Tour d'Espagne.

Le Norvégien Eiking de la formation Intermarché - Wanty Gobert conserve son maillot rouge devant Guillaume Martin et Primoz Roglic.

