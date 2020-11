Le terrible col de l’Angliru (13,2 km à 9,4% de moyenne) se dresse sur la route des coureurs de la Vuelta ce dimanche pour ponctuer la deuxième semaine de course. Une ascension mythique avec ses nombreux tronçons au-delà des 20% qui restera dans les jambes après les deux cols de première catégorie et les deux cols de 3e catégorie au programme de la 12e étape.

L'Angliru devrait être le théâtre de la bataille entre les deux plus sérieux prétendants à la victoire finale Primoz Roglic et Richard Carapaz, classés dans le même temps au général et restés calme samedi sur l'Alto de la Farrapona.

Une occasion à ne pas manquer alors que la troisième semaine est moins exigeante qu'autrefois avec un contre-la-montre, trois étapes de moyenne montagne et une seule arrivée au sommet au programme avant le défilé de Madrid pour la dernière étape.