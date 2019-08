La huitième étape de la Vuelta relie Valls à Igualada sur 166,9 kilomètres. Le parcours est court mais présente un profil accidenté. Le Puerto de Montserrat, difficulté de 2e catégorie, pourrait animer le final.



Avant la solide journée de ce dimanche (5 cols en 96 kilomètres), les candidats au maillot rouge laisseront peut-être carte blanche aux baroudeurs.



Ce vendredi, Miguel Angel Lopez (Astana) a repris la première place du classement provisoire avec 6 secondes d'avance sur Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Les Movistar Alejandro Valverde et Nairo Quintana suivent à 16 et 27 secondes. Après une semaine de course, ils ne sont plus que quatre dans la même minute.