L’infatigable baroudeur Michael Storer a passé un cinquième de sa Vuelta en échappée

La Vuelta se termine ce dimanche, l’occasion de mettre à l’honneur l’un des grands animateurs de ce Tour d’Espagne. L’Australien Michael Storer a marqué la course de son empreinte avec ses succès dans la 7e et la 10e étape.



Pour lever les bras, le grimpeur de DSM n’a pas épargné ses efforts. Il a choisi l’option offensive et a passé 18h41'43'' en échappée. Soit un cinquième (21,9% pour être précis) de son temps total de course (85h21'12'') devant le peloton. L’Australien, qui rejoindra Groupama-FDJ la saison prochaine, s’est imposé au Balcon d’Alicante et à Rincon de la Victoria à chaque fois après de jolis numéros.



Dans ce classement particulier des infatigables baroudeurs, notre compatriote Stan Dewulf (Ag2r-Citroën) occupe la deuxième place avec 16h15'36'' d’échappée (19% de son temps de course).



Cette accumulation d’efforts s’est payée au Général. Storer est 41e à plus de deux heures de Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Dewulf est 65e à plus de trois heures du maillot rouge.