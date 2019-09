Kuss vainqueur en solitaire au sommet du Sanctuaire del Acebo, Roglic encore au top

Le grimpeur américain Sepp Kuss s'est montré le plus costaud de l'échappée du jour ce dimanche pour remporter la 15e étape de la Vuelta entre Tineo et le Sanctuaire del Acebo. Dans cette étape longue de 154 km et marquée par quatre ascensions de 1ère catégorie, le coureur de 24 ans de l'équipe Jumbo-Visma a devancé Ruben Guerreiro et Tao Geoghegan Hart.

Chez les favoris, Primoz Roglic a encore une fois affiché une solidité impressionnante en gardant la roue d'Alejandro Valverde, seul favori à attaquer. Tadej Pogacar et Miguel Angel Lopez ont perdu 41 secondes sur le maillot rouge. Nairo Quintana a pour sa part concédé plus d'une minute.

Au classment, Roglic conserve 2:25 sur Valverde et porte à 3:42 et 3:59 son avance sur Pogacar et Lopez.

On notera la belle prestation de Sander Armée, actif dans l'échappée du jour et finalement 10e.