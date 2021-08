Kevin Van Melsen au départ de son 2e Grand Tour : "Je ne veux pas terminer la Vuelta avec des regrets"

Kevin Van Melsen, 34 ans, va prendre le départ du deuxième Grand Tour de sa carrière ce samedi en participant à la Vuelta 2021. Le coureur d’Intermarché Wanty-Gobert, régulièrement intervenu sur notre antenne cet été, n’avait disputé qu’une seule course à étapes de trois semaines dans sa carrière : le Tour de France 2019.

C’est donc avec enthousiasme et curiosité qu’il aborde cette nouvelle aventure sur les routes espagnoles. "D’après ce que j’ai entendu et ce que j’ai pu voir ces derniers jours, c’est plus calme qu’au Tour de France. En termes de dénivelé, le Giro et la Vuelta sont sans doute plus durs. Par contre, l’aspect médiatique et le public autour des étapes du Tour de France, c’est autre chose. La nervosité n’est pas pareille."

S’il y a une chose que Van Melsen redoute plus que le dénivelé dans les trois semaines à venir, ce sont les fortes chaleurs qui étouffent la péninsule ibérique. "Le choc thermique entre la Belgique et l’Espagne est assez intense", constatait-il dès son arrivée. "Je ne m’attends pas du tout à avoir une Vuelta facile. C’est un Tour d’Espagne bien équilibré avec des arrivées difficiles chaque semaine. Cela annonce un beau spectacle. Ce ne sera pas facile avec ce dénivelé et cette chaleur. Même les Espagnols ne sont pas habitués à des chaleurs si fortes. Cela va jouer un rôle sur les organismes."

►►► À lire aussi : Vuelta : Roglic candidat à sa propre succession, "nous allons foncer et essayer de nous amuser"

►►► À lire aussi : Ce qu’il faut savoir sur la 76e édition du Tour d’Espagne : Parcours, favoris, Belges à suivre

Toujours à la recherche d’un premier succès chez les pros, Van Melsen se concentrera surtout sur son rôle d’équipier lors de cette Vuelta 2021. Il espère toutefois avoir un bon de sortie de temps à autre.

"On est ici avec Louis Meintjes pour viser une belle place au classement général. Quand il enchaîne deux Grands Tours sur l’année, ça marche toujours mieux sur le deuxième. Il est en forme et a l’air très affûté. On a aussi Riccardo Minali pour les sprints. L’équipe se veut aussi offensive et veut essayer de remporter une étape comme on l’a fait sur le Giro. On a des atouts sur tous les terrains et on va essayer de se montrer offensifs. C’est notre marque de fabrique. Sur le Tour 2019, j’avais pour mission de rester avec Guillaume Martin. On verra un peu comment ça va se passer. J’ai envie d’intégrer l’une ou l’autre échappée. Si j’ai des opportunités, j’espère pouvoir les saisir. Je pars plus offensif dans mon esprit que sur le Tour 2019. Je n’ai pas envie de terminer la Vuelta avec des regrets."

Enfin, Van Melsen ne s’est pas défilé au moment des pronostics. "Roglic est le favori pour moi mais Ineos arrive avec Bernal et Carapaz. Il faudra voir aussi ce que pourra faire Pidcock. Jumbo et Ineos sont les deux grosses armadas. La victoire risque de se jouer entre ces deux équipes-là. Il faudra voir comment les leaders d’Ineos vont cohabiter. Cela va nous offrir une belle course."