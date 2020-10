Javier Guillen, organisateur de la Vuelta 2020 : " On tente de s'inspirer au maximum du Tour de France "

La Vuelta édition 2020 débute ce mardi à Irun… Alors qu’elle devait prendre le départ aux Pays-Bas en été. La crise sanitaire liée au Coronavirus est passée par là. Du côté des organisateurs, on est enthousiaste d’avoir pu conserver cette course au calendrier, et on prend beaucoup exemple sur le Tour de France qui s’est déroulé sans encombre notable. Rencontre avec le directeur du Tour d’Espagne, Javier Guillen.

Malgré la recrudescence du virus dans le monde, en Europe et en Espagne, les organisateurs y ont cru jusqu’au bout, ils n’ont jamais perdu espoir : " Non, jamais. On a vraiment beaucoup travaillé pour enfin arriver à ce moment et avec beaucoup d’optimisme. A aucun moment on a perdu espoir, au contraire, c’est l’espoir qui nous a menés ici. La seule chose qu’on attend c’est que la Vuelta commence. Et on espère qu’on pourra aller jusqu’à Madrid. "

Comment aborder vous cette Vuelta, après un Tour de France qui s’est très bien déroulé et un Giro un peu moins idéal ? : " Le Tour de France est clairement le modèle à suivre. Le Tour a réussi un exploit sanitaire absolument incroyable. On suit le même protocole. J’ai bon espoir que cela se passe bien. On a préparé avec beaucoup d’attention cette édition de la Vuelta, on va essayer que rien ne nous échappe. Mais finalement, tout cela dépend de la responsabilité de chacun… En tout cas, au niveau de l’organisation on a mis tout ce que l’on pouvait en place pour garantir la bonne tenue de la course. " " La Vuelta est reconnaissante envers le Tour de France de tous les enseignements qu’elle a pu tirer du bon déroulement de la Grande Boucle. "

Une Vuelta en automne, que cela change-t-il finalement ? " Le climat est différent, les horaires sont différents, et puis ce sera tout simplement une Vuelta différente mais qui sait si ça ne la rendra pas plus intéressante ? Le fait que le calendrier est très condensé, très chargé va aussi avoir des implications sur la course. Tout comme la météo : la pluie, la neige, le vent mais aussi le froid. Tout ça fera que ce sera forcément différent de la Vuelta habituelle en été. Mais finalement je pense que ces circonstances peuvent vraiment rendre la course bien plus intéressante encore. Bien sûr j’aurais préféré une Vuelta avec le soleil et de la chaleur mais on ne compte pas s’arrêter sur des éléments sur lesquels on n’a aucune influence. "

Malgré le calendrier surchargé, le plateau au départ de la Vuelta est plus que séduisant : " On est enchanté ! Des grandes équipes, de grands coureurs, ça va être une Vuelta très compétitive, il y a plusieurs favoris présents. C’est vraiment ce qu’on espérait. Croisons les doigts pour qu’ils aient tous un peu de chance et ne subissent pas trop de contretemps, ni de chutes. Mais c’est sûr qu’avec le plateau qu’on présente au départ la réussite de la course est assurée ! "