Ion Izagirre, vainqueur de l’étape : "le numéro de Gorka m’a facilité les choses"

Ion Izagirre (Astana) a remporté en solo la 6e étape du Tour d’Espagne cycliste (WorldTour) dimanche avec une arrivée au sommet à Aramon Formigal. Avec son frère, Gorka, 9e, Ion a animé l’étape faisant partie d’une échappée de 23 coureurs.

"C’était une étape difficile, on avait décidé d’y aller, mais on savait aussi que beaucoup d’autres étaient motivés avant la journée de repos demain (lundi)", a confié Ion Izagirre dès son arrivée. "On s’est finalement retrouvé dans un groupe de 13, Gorka et moi. Et Gorka a fait un super numéro, il a attaqué pour prendre quelques secondes. J’ai essayé de contrôler un peu derrière. Cela n’a pas duré longtemps, mais j’ai à mon tour tenté ma chance. Son travail m’a facilité les choses pour contre-attaquer. On savait aussi que les trois derniers kilomètres étaient les plus durs. J’étais en bonne position et j’ai décidé de tout donner."

Vainqueur du Tour du Pays basque l’an dernier, Ion Izagirre, 31 ans, ajoute une 13e victoire à son palmarès qui s’orne aussi d’une victoire d’étape au Tour de France en 2016 et une autre au Giro en 2012.

L’Espagnol s’offre ainsi un succès partiel dans les trois Grands Tours du circuit mondial.