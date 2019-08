Ineos avec Geoghegan Hart et Poels en chefs de file

Le Britannique Tao Geoghegan Hart et le Néerlandais Wout Poels seront les leaders de la formation Ineos lors du Tour d'Espagne. C'est ce que l'équipe britannique a annoncé mardi.

Ineos se présentera au départ de la Vuelta, samedi à Torrevieja, avec une équipe "composée d'un véritable mélange de jeunesse et expérience". "Après avoir emmené la plus jeune équipe pour un Grand Tour de notre histoire au Giro en mai et l'une de nos plus expérimentées au Tour de France en juillet, la Vuelta offre à notre prochaine génération l'opportunité d'apprendre de ceux qui vont les entourer en Espagne", a écrit la formation britannique.

Geoghegan Hart, 24 ans, a remporté cette année deux étapes du Tour des Alpes, dont il a pris la deuxième place du général. Il s'est classé cinquième du récent Tour de Pologne. Le jeune Britannique avait disputé la Vuelta l'an passé, terminant 62e de son premier Grand Tour. Poels, 31 ans, retrouvera la Vuelta après sa sixième place conquise en 2017, soit son meilleur résultat final dans une épreuve de trois semaines.

Le Britannique Owain Doull, 26 ans, disputera son premier Grand Tour alors que le Colombien Sebastian Henao, 26 ans, fera ses débuts sur la Vuelta après avoir participé au Giro ces cinq dernières années. Ils pourront bénéficier de l'expérience du Français Kenny Elissonde, du Biélorusse Vasil Kiryienka, de l'Italien Salvatore Puccio et du Britannique Ian Stannard. L'équipe Ineos sera représentée par Owain Doull (G-B), Kenny Elissonde (Fra), Tao Geoghegan Hart (G-B), Sebastian Henao (Col), Vasil Kiryienka (Blr), Wout Poels (P-B), Salvatore Puccio (Ita) et Ian Stannard (G-B).