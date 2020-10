Le Français Guillaume Martin sera le leader de Cofidis sur le Tour d'Espagne qui débute le 20 octobre. Martin, onzième du dernier Tour de France, va participer à sa première Vuelta.

Martin, 27 ans, sera soutenu par trois compatriotes: Pierre-Luc Périchon, Victor Lafay et Emmanuel Morin. La sélection de Cofidis est complétée par quatre coureurs espagnols: José et Jesus Herrada (vainqueur d'étape sur la Vuelta en 2019 devant Dylan Teuns), Fernando Barcelo et Luis Angel Maté.