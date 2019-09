Gilbert : "J’ai bien géré… c’est bon pour la confiance !" - © ANDER GILLENEA - AFP

Gilbert : "J’ai bien géré… c’est bon pour la confiance !" - Cyclisme - 05/09/2019 Philippe Gilbert a remporté la 12e étape du Tour d'Espagne, disputée jeudi sur 171,4 km entre le Circuit de Navarre et Bilbao, où le Slovène Primoz Roglic a conservé son maillot rouge de leader. Le Belge a devancé les Espagnols Alex Aranburu et Fernando Barcelo. Gilbert, qui n'avait pas été sélectionné pour le Tour de France, a accéléré à 1,6 km du sommet de l'Alto de Arraiz (3e catégorie), la dernière ascension du jour, soit à 9,2 km de l'arrivée, pour aller chercher son troisième bouquet de la saison, après ses succès dans la 3e étape du Tour de Provence et Paris-Roubaix.