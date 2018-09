Geniez remporte la 12ème étape de la Vuelta, Herrada nouveau maillot rouge

Alexandre Geniez a remporté ce jeudi après-midi la 12ème étape de la Vuelta parcourue sur 181,1 kilomètres entre Mondoñedo et Faro de Estaca de Bares-Mañón. Au terme d'une longue échappée, le Français de l'équipe AG2R La Mondiale a devancé au sprint le Néerlandais Dylan Van Baarle (Sky) et l'Ukrainien Mark Padun (Bahrain-Merida). Les Belges Dylan Teuns (BMC) et Victor Campenaerts (Lotto Soudal) complètent le podium de cette étape.

C'est la troisième victoire d'étape de Geniez sur le Tour d'Espagne après 2013 et 2016 et une belle revanche après son exclusion de l'édition 2017 pour s'être accroché à sa voiture.

Au classement, l'Espagnol Jesus Herrada (Cofidis), présent dans l'échappée du jour, profite de l'apathie du peloton pour s'emparer du maillot rouge de leader. Il compte désormais 3'22'' d'avance sur le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott) et 3'23'' sur l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar).