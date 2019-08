Deceuninck-Quick Step avec Philippe Gilbert à la Vuelta pour gagner des étapes

Privé de Tour de France, Philippe Gilbert est aligné par son équipe Deceuninck-Quick Step au Tour d'Espagne qui démarre samedi de Salinas de Torrevieja par un contre-la-montre par équipes (13,4 km). Les ambitions de la formation de Patrick Lefevere se limitent à remporter des étapes. Elle aura jusqu'au 15 septembre, avec l'arrivée prévue à Madrid, pour y parvenir.

Le Liégeois, dont le passage chez Lotto-Soudal a été officialisé lundi, se battra pour des victoires d'étape tout comme le Tchèque Zdenek Stybar.

En seize participations au Tour d'Espagne, Deceuninck-Quick-Step a déjà remporté 26 étapes. L'équipe belge voudra encore en gagner quelques unes cette année pour conforter sa position de leader au ranking UCI.

Deceuninck-Quick Step s'alignera avec Philippe Gilbert et Tim Declercq comme coureurs belges, l'Italien Eros Capecchi, le Français Rémi Cavagna, le champion des Pays-Bas Fabio Jakobsen, novice dans un grand Tour, le Britannique James Knox, le champion d'Argentine Maximiliano Richeze et le Tchèque Zdenek Stybar.

"Nous avons un mélange de jeunes coureurs et de coureurs expérimentés", a expliqué Wilfried Peeters le directeur sportif. "Fabio en est à son premier grand Tour et avec l'aide de Max, il disputera les sprints. Avec James, on verra au jour le jour ce qui est possible en montagne. Rémi est aussi capable de belles choses, comme il l'a montré cette année en Californie, alors que Tim va donner le meilleur pour l'équipe. Eros est un coureur d'expérience, qui peut aider dans la montagne et servir de guide pour les jeunes. Enfin, last but not least, Phil et Styby vont courir pour les victoires d'étape."