Superbe victoire de Jasper Philipsen ! Lors de la deuxième étape de la Vuelta, le sprinteur belge s'est imposé sur la ligne devant Fabio Jakobsen et Michael Matthews. Primoz Roglic reste leader du classement général.

On attendait un sprint, on l’a eu. Sur ma première étape en ligne de la Vuelta, le peloton n’avait aucune difficulté à franchir, ce qui laissait peu de doutes sur l’issue de la course de 166,7 kilomètres entre Caleruega et Burgos.

Dès le début de l’étape un trio espagnol prend la poudre d’escampette avec Rubio, Martín et Azparren. Malheureusement pour eux, l’envie d’une victoire est trop forte pour les équipes de sprinteurs qui ne leur laissent jamais plus de quatre minutes d’avance. Le peloton revient petit à petit sur les fuyards du jour grâce au travail de Groupama-FDJ (pour Arnaud Démare) et Deceuninck-Quick Step (pour Fabio Jakobsen).

À une trentaine de kilomètres de l’arrivée, Diego Rubio (Burgos-BH) prend les devants tout seul et continue donc sa lutte avec le peloton tout seul. L’Espagnol compte alors une minute d’avance sur le peloton. Il est finalement repris dix kilomètres plus tard.

À quatre kilomètres du but, une terrible chute dans le milieu du envoie de nombreux coureurs au tapis. Le peloton se dirige tout de même vers un sprint massif. Dans l'emballage final, Jasper Philipsen a pris le meilleur sur tous ses concurrents pour décrocher une magnifique victoire juste devant Fabio Jakobsen et Michael Matthews.

Après six podiums sur le Tour de France sans la moindre victoire, le sprinteur d'Alpecin-Fenix remporte l'une des plus belles victoires de sa carrière, un an après avoir déjà remporté une étape sur le Tour d'Espagne.

Vainqueur du contre-la-montre inaugural, Primoz Roglic conserve sa tunique de leader sans la moindre difficulté.