Chris Froome à la Vuelta : "Carapaz sera notre leader, moi je prends jour après jour"

Christopher Froome a commencé son parcours à la Vuelta par une première déconvenue. Double vainqueur du Tour d’Espagne, le Britannique a été largué hier lors de la première étape. A la peine dans l’avant-dernière ascension du jour, il s’est laissé complètement décrocher dans les dernières pentes du jour pour finalement concéder 11 minutes et 12 secondes au vainqueur du jour, Primoz Roglic. "Je prendrai jour après jour. Il me manque des jours de course, je dois encore prendre du rythme. J’espère grandir dans ce tour".

Froome a par ailleurs reconnu la supériorité de Richard Carapaz, et s’est même félicité de la deuxième place de l’Equatorien. "C’était un bon jour pour nous, Richard a terminé deuxième". Le vainqueur du Giro 2019 a effectivement terminé juste derrière Roglic et emmènera donc l’équipe Ineos-Grenadiers en tant que seul et unique leader. En espérant pouvoir compter sur l’appui de Chris Froome pour l’aider. Même si, à voir la forme actuelle de Froomey, il est permis d’y émettre quelques doutes.