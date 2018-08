Bouhanni sanctionné de 30 secondes, Cofidis dément une quelconque altercation

Nacer Bouhanni (Cofidis) a terminé mercredi la 5ème étape du Tour d'Espagne à la 176ème et dernière place, à plus de 8 minutes derrière l'avant-dernier, Dries Devenyns (Quick-Step Floors). Le sprinteur français a également écopé d'une pénalité de trente secondes pour un ravitaillement irrégulier. Selon le quotidien sportif espagnol AS, Bouhanni aurait été impliqué dans une dispute avec son directeur sportif Jean Luc Jonrond. Jeudi matin, les trois parties ont démenti cette information.

AS a avancé que le sprinteur aurait eu une altercation avec Jonrond et tapé sur sa voiture. L'équipe et les deux intéressés ont réagi jeudi matin en mettant les choses au clair.

"L'équipe dément formellement les informations relatées dans la presse concernant Nacer Bouhanni. Il n'y a jamais eu de dispute entre lui et Jean Luc Jonrond, pouvait-on lire dans un communiqué de la formation française. Nacer a été pénalisé pour un ravitaillement irrégulier", a-t-elle ajouté en précisant qu'il n'y avait aucun conflit entre le sprinteur et sa direction.

"Nacer a toute notre confiance et nous comptons sur lui", a ponctué l'équipe Cofidis.

Bouhanni et Jonrond ont aussi réagi sur Twitter. "Pourquoi tenter de me faire passer pour le mauvais garçon que je ne suis pas ?", s'est demandé Bouhanni.

"Aucun coup porté sur ma voiture de sa part, ce sont des affabulations et rien de plus. Nacer s'est battu pour terminer dans les délais et ne mérite pas de tel propos erronés", a écrit Jonrond.