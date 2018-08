Bauke Mollema leader de Trek-Segafredo sur la Vuelta

Bauke Mollema sera le leader de Trek-Segafredo sur le Tour d'Espagne, qui débute samedi, a indiqué la formation américaine lundi. Le coureur néerlandais de 31 ans, 26e du dernier Tour de France et 2e de la Classica San Sebastian, retrouve la Vuelta pour la première fois depuis 2013, année où il avait enlevé la 17e étape.

Mollema avait terminé 4e du Tour d'Espagne 2011, remportant cette année-là le classement par points.

Molleman sera épaulé par les Italiens Fabio Felline, 25e et vainqueur du classement par points de la Vuelta 2016, et Gianluca Brambilla, 13e de la Vuelta 2015, 23e et vainqueur de la 15e étape de la Vuelta 2016, ainsi que de l'Espagnol Markel Irizar, dont ce sera le 10e Tour d'Espagne.

Le reste de l'équipe se compose de l'Autricchien Matthias Brändle, des Italiens Nicola Conci et Giacomo Nizzolo et de l'Américain Kiel Reijnen.

"Nous venons à la Vuelta avec de grands objectifs, mais nous pensons que nous avons de bonnes chances de les atteindre", déclare le directeur sportif Yaroslav Popovych. "D'un côté, dans les étapes de plaine, nous comptons sur Giacomo Nizzolo, qui a montré sa bonne forme au Tour de Pologne. D'un autre côté, nous avons Bauke Mollema, qui est sorti avec de très bonnes jambes du Tour de France et qui a terminé 2e de "sa" course, la Classica San Sebastian, qui visera le général. Toute l'équipe sera là pour le soutenir et l'amener à Madrid avec le plus haut classement possible. Nous croyons fermement qu'il peut terminer dans le top 5. Gianluca Brambilla et Fabio Felline seront là pour épauler Bauke mais pourrons aussi tenter leur chance dans les échappées".

L'équipe Trek-Segafredo pour la Vuelta 2018:

Gianluca Brambilla (Ita), Matthias Brändle (Aut), Nicola Conci (Ita), Fabio Felline (Ita), Markel Irizar (Esp), Bauke Mollema (P-B), Giacomo Nizzolo (Ita), Kiel Reijnen (USA).