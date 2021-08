Axel Merckx impressionné par son ancien poulain, Jasper Philipsen : "Il n'est plus très loin des meilleurs sprinteurs de la planète..."

Insatiable Jasper Philipsen ! Déjà vainqueur de la 2e étape de la Vuelta, le Belge a remis le couvert en remportant son 2e bouquet personnel lors du 5e opus. Un double succès, quasiment coup sur coup, qui permet à notre compatriote d’entrer avec fracas dans la cour des meilleurs sprinteurs du peloton mais surtout d’oublier ses "déceptions" du Tour de France, où il avait flirté avec la victoire à de nombreuses reprises (3 fois 2e, 3 fois 3e) mais sans jamais parvenir à lever les bras. En marge de ce 2e succès sur le Tour d’Espagne, nous avons contacté Axel Merckx qui le connaît bien puisqu’il l’a eu sous ses ordres au sein de la formation Hagens Berman Axeon.

Et sans surprise, Axel Merckx se montre dithyrambique au moment de se remémorer les souvenirs qu’il a de Philipsen "Mon principal souvenir ? C’est son talent indiscutable" explique notre interlocuteur d’emblée. "Il était déjà très prometteur chez les jeunes avec une pointe de vitesse qui lui permettait d’être l’un des meilleurs de sa catégorie. Mais il avait besoin de se développer à différents niveaux et on le voit d’ailleurs, il s’améliore encore de course en course et de Grand Tour en Grand Tour. Et là, il le prouve qu’il a franchi un cap avec ces victoires d’étapes sur la Vuelta, coup sur coup quasiment."

La question qui se pose dès lors : Merckx est-il surpris par les performances XXL de Philipsen sur la Vuelta ? "On est toujours un peu surpris. Cela fait vraiment plaisir parce qu’il a tourné autour au Tour de France pendant un bon moment. J’en ai encore discuté avec lui pendant le Tour de France, il m’a dit qu’il était un éternel second. On voit bien que l’éternel second a pu, à force de dévouement et de travail, tourner cela en victoires. J’ai une grande confiance en lui pour le futur."​​​​​​​