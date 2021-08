Attaquer, tomber... Primoz Roglic fidèle à lui-même sur les routes de la Vuelta

Primoz Roglic a placé une attaque tranchante dans le final de la dixième étape du Tour d'Espagne ce mardi, mais il a perdu son viatique en tombant dans la descente de l'ultime ascension, voyant Enric Mas et Miguel Angel Lopez revenir sur lui.

►►► À lire aussi : Storer remporte la dixième étape devant Vansevenant, Eiking en rouge

Le duo de la Movistar et le Slovène ont uni leurs forces pour maintenir la distance avec d'autres favoris à la victoire finale, dont le duo Ineos Grenadiers Egan Bernal - Adam Yates, qui a encore perdu près de 40 secondes.

Primoz Roglic, double tenant du titre sur la Vuelta, a précisé qu'il n'avait pas subi trop de dégâts lors de cette chute. "Je me serais senti mieux si je n'étais pas tombé, mais je vais bien. C'est la course. On ne gagne pas sans prendre de risques. Je suis tombé car j'allais trop vite dans la descente. La route était glissante et je suis arrivé trop vite. C'est comme ça", a analysé le coureur de l'équipe Jumbo-Visma.

Grischa Niermann, directeur sportif de la formation néerlandaise, était satisfait malgré la chute et la perte du maillot rouge, cédé par Primoz Roglic au Norvégien Odd Christian Eiking, présent dans l'échappée du jour. "Nous sommes contents de l'avoir perdu", a-t-il lancé d'entrée. "Nous avons pu économiser nos forces pour contrôler la course. Nous savions que la dernière montée était compliquée et Primoz voulait y tenter quelque chose. Tout se passait bien jusqu'à cette glissade dans la descente. Il n'est plus en tête mais ce n'est pas un désastre, ce n'est qu'un petit aspect négatif dans une très bonne journée."