Astana avec sa 'dream team' sur les routes espagnoles

L'équipe Astana a annoncé les huit coureurs qui seront au départ de la 74e édition du Tour d'Espagne le 24 août à Torrevieja. La formation cycliste kazakhe du WorldTour possède la bagatelle de trois leaders avec Miguel Angel Lopez, Ion Izagirre et Jakob Fuglsang.

Si les présences du Colombien Miguel Angel Lopez, 7e du dernier Giro et vainqueur du Tour de Catalogne, et de l'Espagnol Ion Izagirre, 9e de la dernière Vuelta, étaient connues depuis longtemps, celle de Fuglsang est un peu plus surprenante. Le Danois, auteur d'une saison remarquable avec des victoires finales au Tour d'Andalousie et au Dauphiné ainsi qu'à Liège-Bastogne-Liège, était arrivé au Tour de France dans la peau d'un favori. Après plusieurs chutes, il avait abandonné lors de la 16e étape vers Nîmes.

Fuglsang participera à son 14e grand tour, sa 4e Vuelta, dans l'optique d'y accrocher le meilleur résultat possible au général. Outre Miguel Angel Lopez et Ion Izagirre, l'équipe pourra aussi compter sur Gorka Izagirre, 4e de la Clasica San Sebastian. L'Italien Daria Cataldo, vainqueur d'étape sur le Giro (2019) et la Vuelta (2012), Luis Leon Sanchez, quadruple vainqueur d'étape sur le Tour et au départ de son 22e grand tour, ainsi qu'Omar Fraile, double meilleur grimpeur de la Vuelta (2015 et 2016) viennent compléter cette 'dream team'.

A noter que l'équipe espagnole Burgos-BH, invitée par les organisateurs, a aussi dévoilé son effectif.

Astana se présentera au départ avec Miguel Angel Lopez (Col), Ion Izagirre (Esp), Jakob Fuglsang (Dan), Gorka Izagirre (Esp), Luis Leon Sanchez (Esp), Dario Cataldo (Ita), Manuele Boaro (Ita) et Omar Fraile (Esp).

La sélection Burgos-BH se compose de Ricardo Vilela (Por), Nuno Bico (Por), Ángel Madrazo (Esp), Jorge Cubero (Esp), Diego Rubio (Esp), Jesús Ezquerra (Esp), Óscar Cabedo (Esp) et Jetse Bol (P-B).