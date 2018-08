Astana avec Pello Bilbao et Miguel Angel Lopez sur la Vuelta

Astana aura plusieurs atouts dans sa main pour la 73ème édition du Tour d'Espagne, qui débute samedi à Malaga. En effet, l'équipe kazakhe pourra compter sur Miguel Angel Lopez et Pello Bilbao, respectivement 3ème et 6ème du Giro cette année.

Bilbao, 28 ans et 6 victoires, s'est illustré cette saison en remportant une étape au Tour des Alpes puis une autre sur les routes du Dauphiné, vainqueur en solitaire à La Rosière devant Geraint Thomas et Daniel Martin. L'Espagnol sera au départ de la Vuelta pour la 5ème fois, lui qui a terminé 23ème la saison dernière.

Il sera très bien accompagné par le jeune et talentueux Miguel Angel Lopez. Âgé de 24 ans, le Colombien affiche déjà 12 succès à son palmarès, dont deux étapes de la Vuelta 2017. Cette saison, il a décroché des victoires d'étape au Tour d'Oman, au Tour des Alpes et au Tour de Burgos. Huitième du dernier Tour d'Espagne, il a confirmé au Giro en terminant sur la troisième marche du podium tout en remportant le classement du meilleur jeune.

Bilbao et Lopez pourront compter sur l'expérience de l'Italien Dario Cataldo et du Kazakh Andrey Zeits, qui abordent respectivement leur 18ème et 17ème grand tour. Avec l'Espagnol Omar Fraile, vainqueur de la 14ème étape du Tour à Mende, l'équipe possède un coureur capable de s'illustrer sur plusieurs terrains. L'effectif est complété par le Tchèque Jan Hirt, l'Italien Davide Villella et le Kazakh Nikita Stalnov.

La Vuelta débutera samedi par un prologue de 8 kilomètres à Malaga et se ponctuera, après 3.255 km de course, à Madrid le 16 septembre.

La sélection : Pello Bilbao (Esp), Dario Cataldo (Ita), Omar Fraile (Esp), Jan Hirt (Tch), Miguel Angel Lopez (Col), Nikita Stalnov (Kaz), Davide Villella (Ita), Andrey Zeits (Kaz)