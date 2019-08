Arndt rafle la huitième étape de la Vuelta au sprint sous le déluge, Edet nouveau maillot rouge

Huitième étape d’une Vuelta toujours aussi serrée ce samedi avec 166,9 kilomètres entre Valls et Igualada. Un parcours plutôt court mais accidenté avec un col de 2e catégorie à 30 kilomètres de l’arrivée, propice aux échappées au long court. Après une belle bataille inaugurale, 21 hommes se sont isolés en tête. La lutte finale a été emaillée par plusieurs attaques mais il semblait écrit que cette étape allait se jouer au sprint. Et malgré un dernier baroud d'honneur de Zdenek Stybar, c'est, sans surprise, Nikias Arndt qui s'est montré le plus rapide devançant l'Espagnol Alex Aranburu et le Belge Tosh Van der Sande. Il s'adjuge donc cette 8e étape.

Présent dans l'échappée arrivée avec plus de neuf minutes d'avance sur le peloton, Nicolas Edet en profite pour détrôner Miguel Angel Lopez et récupérer le maillot rouge détenu par l'Espagnol. Lui aussi à l'avant aujourd'hui mais sans être parvenu à remporter le sprint final, Dylan Teuns prouve une nouvelle fois qu'il est en très grande forme. Il fait un rapproché intéressant au général et pointe désormais à une superbe deuxième place, à 2m21 du Français.