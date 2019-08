Abandon de Tejay Van Garderen après sa chute à la Vuelta

L'Américain Tejay Van Garderen (EF Education First) a abandonné vendredi lors de la 7e étape du Tour d'Espagne, qui relie sur 183,2 km Onda au sommet de Mas de la Costa

Tejay Van Garderen, 31 ans, a mis pied à terre après une quarantaine de kilomètres vendredi. L'Américain a chuté jeudi dans la descente du Puerto de Culla dans la 6e étape.

C'est le troisième abandon en deux jours pour la formation EF Education First, qui a perdu le Colombien Rigoberto Uran et le e Britannique Hugh Carthy, victimes d'une chute massive jeudi. Uran et Carthy souffrent tous deux d'une fracture de la clavicule gauche. Le Colombien s'est également cassé l'omoplate.

Tejay Van Garderen est le neuvième coureur à quitter la Vuelta.