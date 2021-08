6e étape de la Vuelta : la montagne de Cullera, le paradis des puncheurs ? (direct commenté dès 13h55)

Qui succèdera à Jasper Philipsen, vainqueur de la 5e étape de la Vuelta à Albacete ? Au lendemain de la démonstration de force du sprinteur belge, le peloton retrouve les routes pour un 6e opus qui devrait tailler la part belle aux puncheurs.

L'étape sera en effet plutôt courte (158,3 kilomètres) et l'arrivée située au sommet de la montagne de Cullera, une montée abrupte de deux kilomètres (à près de 10%) avec 150 derniers mètres ultra raides à plus de 20%. Il faudra donc avoir les jambes solides pour espérer s'imposer. Parcours sinueux oblige, on risque d'avoir quelques bouleversements au classement général.

Kenny Elissonde, surprenant leader après les déboires de Rein Taaramae ce mercredi, parviendra-t-il à garder sa preciéuse tunique ? Ou les favoris (ou outsiders) au général sortiront ils de leur boîte pour déjà frapper un grand coup ? Elément de réponse dès 13h55 pour le départ réel.