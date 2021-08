4e étape de la Vuelta : Fabio Jakobsen s’impose au sprint, Taaramäe toujours en rouge

Vainqueur de la 2e étape au sprint, le Belge Jasper Philipsen n’a pas réussi à s’imposer sur les routes du Tour d’Espagne ce mardi lors de la 4e étape de la Vuelta entre El Burgo de Osma et Molina de Aragon. C’est Fabio Jakobsen qui a réglé le peloton au sprint devant Arnaud Démare et le Danois Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo). Piet Allegaert (Cofidis) est 6e et premier Belge. C’est la 48e victoire de l’équipe Deceuninck Quick Step et la 3e pour Jakobsen cette année.

"C’est un rêve qui devient réalité. Le parcours était difficile depuis ma chute, mais beaucoup de gens ont cru en moi. Cette victoire est pour eux. C’est une victoire de famille. Il fallait arriver dans les premières positions dans la cuvette à la fin et j’ai pu déborder Arnaud Démare à la fin. J’avais un peu plus de jambes que les autres jours. Et puis, mon équipe a fait un gros travail", a déclaré le coureur à l’issue de la course.

A noter la chute à moins de 3km de l’arrivée du maillot rouge Reïn Taramaae, qui avait remporté la 3e étape.

Mercredi, la cinquième étape de 184,4 km prévue entre Tarancon et Albacete pourrait permettre à l'Estonien de conserver sa tunique un jour de plus. La victoire devrait se jouer au sprint, le parcours n'identifiant aucune difficulté répertoriée au classement de la montagne.

