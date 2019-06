Wout van Aert va participer à son premier Tour de France

Ce n'était pas vraiment prévu, mais Wout van Aert sera bien au départ du Tour de France le 6 juillet à Bruxelles. Son équipe néerlandaise Jumbo-Visma l'a en effet sélectionné pour disputer la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière, tout comme Laurens De Plus côté belge.

"Exciting news ! C'est plus tôt que prévu. C'est super pour moi et je tiens à remercier l'équipe pour cette chance et ma famille pour son soutien. Nous avons une bonne équipe, ce sera sûrement très bien. A bientôt à Bruxelles," a posté le triple champion du monde de cyclocross tout aussi brillant sur la route, qui, à 24 ans, fera ses débuts sur le Tour de France.

Wout van Aert a pris la 3e place du sprint soldant la première étape du Criterium du Dauphiné dimanche, traditionnelle épreuve préparatoire du Tour. Il fut aussi cette saison 6e de Milan-San Remo, 3e des Strade Bianchi (comme l'an dernier) et 2e du GP E3 à Harelbeke.

"Wout est prêt à franchir une nouvelle étape", estime Merijn Zeeman, directeur sportif chez Jumbo-Visma. "Il rend l'équipe plus fort. Il ne roule pas beaucoup et il se prépare lui-même de façon idéale. Après le Tour, il roulera au Prudential Ride London avant de reprendre sa saison de cyclocross", a déjà prédit Zeeman.

Laurens De Plus, 23 ans, fera aussi ses débuts sur le Tour de France. Contraint à l'abandon, malade, lors de la 7e étape du Giro le 17 mai, De Plus prendra le départ de son quatrième Grand Tour après le Tour d'Italie déjà en 2017 (24e) et le Tour d'Espagne l'an dernier (abandon), alors qu'il portait le maillot de Quick Step.

Comme l'an dernier, Jumbo-Visma nourrira quelques ambitions lors de la "plus grande épreuve du monde". L'an dernier, le sprinter néerlandais Dylan Groenewegen, 25 ans, avait remporté deux étapes terminant 5e au général, alors que le Slovène Primoz Roglic, 4e au général, s'était adjugé les juges de paix du Tourmalet et de l'Aubisque pour remporter la 19e étape à deux jours de l'arrivée à Paris. Cependant, Roglic, 3e du Giro et vainqueur de deux étapes cette année, ne sera lui pas au départ.

Jumbo-Visma comptera donc toujours sur la vélocité de Groenewegen et de son compatriote Steven Kruijswijk, 32 ans. Un autre Néerlandais Mike Teunissen, le Norvégien Amund Jansen, l'Allemand Tony Martin et le Néo-Zélandais George Bennett seront aussi de la partie.

L'équipe s'entraînera spécifiquement en altitude avant de prendre le départ le 6 juillet à Bruxelles.