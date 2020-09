Wout van Aert soutient son leader: "Roglic ne doit rien se reprocher"

Wout van Aert a fini quatrième du contre-la-montre du Tour de France, samedi, mais cela n'avait pas d'importance pour lui en raison de la perte du maillot jaune par son leader Primoz Roglic. "Je suis très déçu", a commenté le champion de Belgique de l'exercice. "Nous ne nous attendions pas du tout à cela. Nous avons travaillé dur pendant trois semaines et nous perdons le Tour. Mais bon, nous n'avons rien à nous reprocher et Primoz Roglic ne doit rien se reprocher. Nous sommes tombés sur un Pogacar fantastique."

"Nous n'avions pas du tout pris cela en considération", a reconnu Van Aert. "Nous avions une pleine confiance en Primoz, mais aujourd'hui il a manqué le coche. Il a roulé très fort durant trois semaines. C'est une surprise totale pour nous. Il était détendu avant le départ, nous avons encore plaisanté. Rien n'indiquait qu'il était moins bien. Nous étions prêts à conclure le travail, mais nous avons été battus par un Pogacar incroyablement fort."

Van Aert a roulé un chrono solide et s'est même installé un temps dans le fauteuil du leader. "Et quand je me suis assis là, j'ai vu que Primoz ne roulait pas comme d'habitude. Et puis il y a eu ces temps intermédiaires ennuyeux qui ont confirmé cela. J'ai senti l'orage arriver et ça n'a fait qu'empirer."

"Nous avons travaillé dur pendant trois semaines, sommes restés concentrés", poursuit Van Aert. "Tout se déroulait parfaitement et aujourd'hui, nous sommes tombés sur un Pogacar fantastique. C'est très dur. Nous n'avons rien à nous reprocher. Primoz ne doit rien se reprocher, il a fait de son mieux de manière fantastique, mais c'est une déception qui fait mal."

"Personnellement, j'avais de bonnes jambes et je termine à un bon classement, même si j'ai été choqué d'être aussi loin de Cavagna au premier temps intermédiaire", a poursuivi Van Aert. "Mais par la suite, il s'est avéré qu'il avait commencé très vite. Le vent était également plus fort que pendant la reconnaissance. Mais bon, cela n'a pas d'importance. Les gars qui m'ont battu ont roulé dans les mêmes conditions. C'était le plus haut que je pouvais finir. J'ai pu augmenter ma puissance, tout s'est bien passé. Le malheur a commencé quand je me suis assis dans le fauteuil et que j'ai commencé à regarder Primoz et Pogacar rouler."