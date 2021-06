Wout Van Aert ne sprintera pas lundi et mardi : "Je ferai le maximum sur le contre-la-montre mercredi"

Julian Alaphilippe a remporté la 1e étape du Tour de France samedi, Mathieu van der Poel la deuxième dimanche. Parmi les 3 fantastiques, seul Wout Van Aert n'a donc pour l'instant pas écrit son nom en face d'une étape de la Grande boucle 2021.

Le profil de l'étape du jour, entre Lorient et Pontivy, pourrait coller avec les qualités du Belge. Un sprint est attendu en Bretagne.

Reste à savoir si le vainqueur de l'Amstel Gold Race va prendre part à l'emballage final. "J'ai le feu vert de l'équipe pour disputer le sprint" explique Wout Van Aert au micro de Jérôme Helguers. "Ce n'est pas le problème. Mais on a décidé de me reposer un peu aujourd'hui et demain pour faire le maximum sur l'étape de mercredi, le contre-la-montre. Je pense que j'ai une bonne chance de gagner cette étape. C'est aussi une bonne préparation pour les jeux olympiques. Et je pense qu'il sera toujours possible d'avoir le maillot jaune mercredi. Donc normalement, je vais rester le plus tranquille possible jusque mercredi."

"Et il y aura encore beaucoup d'autres sprints"

Même si cette décision le frustre, Wout Van Aert sait qu'il lui faut profiter de toutes les occasions pour prendre un peu de repos.

"Je veux tout le temps essayer [de gagner]" termine le Belge. "Mais c'est mon 3e Tour et je sais à quel point il est important de prendre du repoas quand c'est possible. Il faut choisir ses jours et c'est pour cela qu'on est focalisés sur mercredi. Et il y aura encore beaucoup d'autres sprints après pour faire quelque chose."