Wout Van Aert, le triomphe de l’insouciance

Si cette entame du 106e Tour de France est marquée de l'empreinte des coureurs belges, la victoire de Wout Van Aert au sprint lundi à Albi était plus inattendue. Parce qu’elle résulte d'un savoureux cocktail entre concours de circonstances, opportunisme et talent inné. Et pour beaucoup d’observateurs, cela la rend d’autant plus belle.

Parce que quelques kilomètres plus tôt, Wout Van Aert ne pensait certainement pas pouvoir se mêler à cette surprenante lutte finale. Sa formation, la Jumbo-Visma, l’avait assigné à deux rôles lors de la 10e étape : entourer le leader pour le général, Steven Kruijswijk, et tenter de placer idéalement le sprinteur de l’équipe, Dylan Groenewegen. Le carnet de bord de Van Aert semblait donc plutôt limpide, il allait devoir attendre avant de pouvoir (re)jouer sa carte personnelle. Seulement voilà, le vent et les bordures en ont décidé autrement, scindant le peloton en plusieurs petits groupes. Parmi les piégés, un certain Dylan Groenewegen, rapidement pointé à quelques dizaines de secondes du peloton principal.