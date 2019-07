Wout Van Aert doit-il arrêter le cyclo-cross au profit de la route ?

On le sait, Wout Van Aert est, avant tout, un adepte du cyclo-cross, mais pour sa première participation au Tour de France, il remporte déjà une étape dans un sprint massif ! Une victoire d’autant plus remarquable quand on sait qu’il devance de nombreux sprinteurs confirmés. Au vu des qualités démontrées ce lundi, Wout Van Aert devrait-il se consacrer à la route et laisser le cyclo-cross de côté ? Dans Complètement Tour, nos consultants pèsent le pour et le contre le fait de combiner les deux disciplines.

D’après Gérard Buelens, spécialiste cyclisme, c’est le cyclo-cross qui lui a permis d’atteindre un niveau comme celui d’aujourd’hui.

"Moi je n’irais peut-être pas aussi vite en besogne car, s’il est à ce niveau-là aujourd’hui, je crois qu’il le doit essentiellement à sa préparation, à son niveau, et à sa compétition cyclo-cross. Est-ce que, s’il passait à une préparation plus traditionnelle chez les routiers, il atteindrait le même niveau ? Franchement, je n’en sais rien. J’ajouterais aussi un élément qui n’est pas négligeable, c’est qu’il a été 3 fois champion du monde, plusieurs fois champion de Belgique en cyclo-cross, et qu’une participation, pour lui, à une épreuve de cyclo-cross, cela varie entre 8000 et 10.000 euros en prime de départ."

Frédéric Amorison, qui a également posé la question à Sven Nys, est aussi d’avis que le cyclo-cross n’a pu être que bénéfique pour Van Aert jusqu’à ce jour. "Nous avons passé l’après-midi avec Sven Nys et lui avons posé la question 'Que penses-tu, Wout Van Aert doit-il continuer le cyclo-cross ou arrêter pour se concentrer uniquement à la route ?', Et il était du même avis que Gérard Buelens. Cet avis était de continuer le cross qui lui a réussi depuis de nombreuses années et qui lui permet aujourd’hui d’être à ce niveau. Peut-être ne devrait-il plus faire tous les cross complètement à fond, bien les cibler, mais il est certain que cela lui apporte énormément pour la route."

Pourrait-il alors combiner les deux disciplines ? Chacune possède ses qualités mais, pour Samuel Grulois, il est surtout question de faire attention à la charge de travail qui peut être importante. "On le voit avec van Der Poel, qui est capable d’accumuler les deux. Il est donc capable de le faire et d’assumer les charges de travail liées aux deux disciplines, mais en s’adaptant. Il est costaud, mais il faudra sans doute alléger le programme du cyclo-cross pour pouvoir tenir la distance sur une longue saison de course en ligne. Il y a la preuve, par A + B, que le cyclo-cross est une discipline qui peut mener loin. Alaphilippe est passé par le cyclo-cross, Sagan aussi, c’est donc une discipline qui permet d’apprendre à piloter, apprendre à tenir sur sa bécane, et éviter les obstacles quand il y en a. Le cyclo-cross permet aussi d’avoir de l’explosivité et une résistance sur une heure de course qu’il est difficile d’obtenir en s’entraînant sans participer à des compétitions."

Le cyclo-cross amène donc une intensité qu’on ne retrouve pas à l’entraînement, mais combiner les deux disciplines signifierait qu’il faudrait tenir dès le Nieuwsblad jusqu’au Tour de Lombardie. Un choix compliqué, et seul Van Aert sait quelle route emprunter…