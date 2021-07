Wout van Aert après son exploit à Malaucène : "le Ventoux est l’une des ascensions les plus iconiques du cyclisme"

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a réussi un incroyable exploit en s’imposant dans la 11e étape du Tour de France. Il s’est imposé à Malaucène après avoir gravi deux fois le mythique Mont Ventoux. "C’est peut-être la plus belle victoire de ma vie". "Je n’ai pas les mots. C’est un peu stupide à dire. Au départ du Tour, je ne pensais pas m’imposer dans cette étape. Depuis hier, j’y croyais. J’ai demandé à être désigné pour aller dans l’échappée. Le Ventoux est l’une des ascensions les plus iconiques du Tour et monde du cyclisme. C’est peut-être la plus belle victoire de ma vie".

Confronté à Rolland, Elissonde, Mollema ou Alaphilippe, WVA n’a pas tremblé. "J’ai vu qu’ils souffraient beaucoup. Ça a été une grosse bagarre pour intégrer l’échappée. Alaphilippe a perdu pas mal de force dans cette partie de la course. Et quand tu y crois, tout est possible".



"C’est émotionnel. C’était difficile pour moi d’arriver dans ce Tour à un niveau correct. On a eu tellement de malchance avec l’équipe au cours de la première semaine. On a encore perdu Tony Martin dans une chute. C’est super que quand tu restes motivé et que tu continues d’essayer, cela finisse par marcher. Je suis très fier".