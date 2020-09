Wout Van Aert après sa victoire : "Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel bazar à la fin"

Wout Van Aert a remporté sa deuxième victoire en trois jours ce vendredi, lors de la 7e étape du Tour de France, qui reliait Millau à Lavaur. Une étape ultra-animée dès le départ. "Bora a fait en sorte que tous les sprinteurs soient déjà lâchés. Ensuite, ça a été très tactique, tout le monde craignait des bordures" explique Wout Van Aert .

"Dans le final, on a dépensé beaucoup d'énergie pour être placés. J'ai passé toute la journée avec Primoz (Roglic) à la fin. C'est une bonne journée pour l'équipe. Des prétendants au classement général ont perdu du temps. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel bazar à la fin et qu'on finisse en si petit groupe" concède le Belge. "Ca aurait été dommage de ne pas essayer de sprinter en comité réduit. Les autres gars ont lancé leur sprint un peu tôt. J'ai pu profiter de l'aspiration et trouver un espace où passer. Et je pense que mon sprint a eu un timing parfait. Je ne m'attendais pas à ça ce matin. C'est une surprise. Personne ne s'attendait à une étape aussi dure, je pense."