Wellens va essayer de reprendre le maillot à pois "mais ce ne sera pas facile"

Tim Wellens (Lotto-Soudal) a tout tenté pour conserver "son" maillot à pois. Parti à dans l’échappée, il est passé en tête du col de Vars. Mais il n’a pas été en mesure de suivre Nairo Quintana (Movistar) ou Romain Bardet (Ag2r-La Mondiale) par la suite. Le Français est le nouveau leader du classement de la montagne. Il possède 12 points de plus que notre compatriote.



"C’est dommage de le perdre, je commençais à vraiment l’aimer", a réagi Tim à notre micro. "C’était une super chouette expérience. Aujourd’hui tout allait bien, j’étais dans l’échappée. Je prends les points sur le premier sommet. Et puis j’ai eu quelques difficultés dans l’Izoard. Je ne savais pas suivre les premiers. Bardet est un meilleur grimpeur que moi. Donc je savais que cela allait être difficile."



Le Trudonnaire a fait le maximum, il regrette seulement que Tiesj Benoot ne l’ait pas directement attendu dans l’Izoard. "C’était un peu bizarre. Sinon c’était peut-être encore possible. Mais pour être dans les premières places, je devais avoir de meilleures jambes sur cette montée. J’ai tout fait pour essayer de garder ce maillot. Ce n’est pas fini. Il reste deux jours, on va voir ce qu’il est possible de faire. Mais ça ne va pas être facile".