Tim Wellens - © POOL VINCENT KALUT - BELGA

Wellens: "On va être triste quand on va quitter la Belgique" - Tour de France 2019 - 07/07/2019 Tim Wellens s’est dit satisfait de la prestation de Lotto Soudal dimanche sur le contre-la-montre par équipes du Tour de France à Bruxelles. Le Trudonnaire faisait partie des quatre coureurs de la formation belge qui ont fixé le chrono à 29:57. Un temps qui a valu la 15e place à Lotto-Soudal à 59 secondes des vainqueurs du jour Jumbo-Visma. En dehors de la prestation d’équipe, Wellens retiendra l’ambiance particulière qui a accompagné les coureurs samedi et dimanche en Belgique. "On sent la différence. C’est super chouette. On va être un peu triste quand on va quitter la Belgique", a-t-il expliqué au micro de Jérôme Helguers.