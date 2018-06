Wanty-Groupe Gobert annonce sa présélection de 12 coureurs pour le Tour

La formation belge Wanty-Groupe Gobert, qui va participer pour la deuxième année de suite au Tour de France, a dévoila lundi sa présélection de 12 coureurs pour l'édition 2018 du Tour, qui se déroulera du 7 au 29 juillet.

Seuls huit coureurs seront de la partie sur la 105e édition de la Grande Boucle. Cinq d'entre eux sont assurés de leur sélection : Thomas Degand, Guillaume Martin, Marco Minnaard, Yoann Offredo et Andrea Pasqualon. A noter que les neuf coureurs qui ont disputé et terminé le Tour de France 2017 figurent dans cette liste élargie. La sélection définitive sera annoncée après le championnat de Belgique, qui aura lieu dimanche à Binche.

"Nous avons déjà fixé cinq noms car les objectifs sont similaires à ceux de l'an dernier", explique le directeur sportif Hilaire Van der Schueren. "Guillaume Martin sera notre leader et mérite donc d'être protégé, d'où le choix de Thomas Degand et Marco Minnaard. Andrea Pasqualon figure lui en tête de l'UCI Europe Tour et ses quatre victoires démontrent qu'il mérite sa place. Quant à Yoann Offredo, il a démontré sa polyvalence et son utilité à l'équipe l'an dernier".

La présélection de Wanty-Groupe Gobert :

Frederik Backaert, Thomas Degand (*), Timothy Dupont, Odd Eiking (Nor), Guillaume Martin (Fra) (*), Xandro Meurisse, Marco Minnaard (P-B) (*), Yoann Offredo (FRa) (*), Andrea Pasqualon (Ita) (*), Dion Smith (N-Z), Pieter Vanspeybrouck, Guillaume Van Keirsbulck

NDLR: (*) indique les coureurs assurés de leur sélection