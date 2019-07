Vincenzo Nibali a ressenti "une libération" quand il a franchi la ligne

L'Italien Vincenzo Nibali s'est offert la 20e étape du Tour de France samedi. Membre de l'échappée du jour, le coureur de Bahrain-Merida s'est isolé en tête à 15 km de l'arrivée, sur les pentes menant à Val Thorens. "J'ai ressenti une libération quand j'ai franchi la ligne, les dernières centaines de mètres étaient interminables", a commenté le vainqueur du Tour 2014 à l'arrivée.

"Ma seule solution pour gagner, c'était de partir de loin", a expliqué Nibali. "Avec l'avantage que nous avions en abordant l'ascension finale, j'ai cru que je pouvais y arriver. C'est une belle revanche, parce que je n'ai rien gagné depuis Milan-Sanremo l'année dernière."

Ce succès est une revanche au bout d'un Tour difficile pour l'Italien. "J'étais venu au Tour avec l'idée de lutter pour le général. Puis j'ai explosé", a ajouté au micro de la Rai 'le Requin de Messine'. "J'ai reçu plein de critiques et il y a même plein de monde qui me disait de rentrer à la maison. Franchement, je ne savais pas moi-même quoi faire, mais j'ai voulu rester pour honorer la course. Ceci est une libération."