Victoire belge sur l'Eurometropole Tour grâce à Allegaert, le plus costaud d'un sprint haletant

Victoire belge sur les routes de l’Eurometropole Tour ce samedi ! Piet Allegaert s’est montré le plus solide au sprint et s’impose devant Sénéchal et Stuyven. Il succède ainsi au palmarès à Mads Pedersen, le tout récent champion du monde, hors-forme suite à un refroidissement, qui a abandonné aujourd’hui.

Une course, la 79e édition de l'Eurometropole Tour, qui a été émaillée par une échappé massive de 32 hommes qui n’a jamais été reprise. Malgré plusieurs attaques et accélérations infructueuses successives au sein de ce groupe, il ne faisait plus aucun doute que cette édition allait se jouer au sprint. C’est donc Allagaert qui s’est montré le plus costaud et qui a réglé l'échappée. A noter que 4 Belges font partie du Top 10 au classement. Seule mauvaise nouvelle de la journée, la très lourde chute du Colombien Alvaro Hodeg à quelques kilomètres de l'arrivée.