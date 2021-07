Vent, chaleur et fatigue attendent Pogacar : "Il est au-dessus du lot mais c’est loin d’être fait », estime Saugrain

Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel et enfin Tadej Pogacar. Les noms des porteurs des maillots jaunes lors de cette première semaine de Tour de France sont prestigieux. Rien d’étonnant puisque les trois hommes ont du talent et surtout du culot. C’est avec un esprit de guerriers et de la confiance dans la prise de risques que Loulou, MVDP et Pogi sont allés chercher la précieuse tunique. Un tempérament résolument offensif qui a caractérisé toute cette première semaine du Tour de France et que notre consultant Cyril Saugrain a voulu souligner au moment de faire le bilan des 9 premiers jours de course.

"Cette façon de courir, c’est véritablement mon coup de cœur de cette première partie de Tour", se réjouit notre consultant. "On a vu des courses débridées, des coureurs tenter des choses et une prise d’initiative constante. Des attaques souvent envisagées avec cette arrière-pensée du maillot jaune.

Le 2e jour, quand van der Poel a attaqué, on pensait que c’était perdu, que c’était trop tard mais il a finalement été chercher ce maillot jaune. On a eu une autre illustration de ce tempérament offensif avec cette échappée royale sur la 7e étape. Cette façon de courir a quand même obligé UAE à puiser dans ses réserves. On a vu dans cette première semaine, des choses que l’on n’avait pas vues dans les dernières éditions."

