Vasseur: "Bernal pourrait égaler voire dépasser les plus grands de l'histoire du cyclisme"

Egan Bernal, le coureur de 22 ans de la formation Ineos va inscrire son nom au palmarès du Tour de France demain. Le successeur de Geraint Thomas sera le premier Colombien à remporter la Grande Boucle. Il a commencé sa carrière cycliste par le VTT. Sur les champs Elysées, Bernal enfilera le maillot jaune mais également le maillot blanc de meilleur jeune.

Cédric Vasseur, l’ancien coureur français et actuel manager de la formation Cofidis s’exprime sur Egan Bernal. "On peut dire que c’est un vainqueur logique, parce que lorsque l’on regarde son parcours on s’aperçoit qu’il progresse régulièrement. Cette année déjà sur Paris-Nice il avait montré toute l’ampleur de son talent. L’année dernière, on n’avait pas vraiment pu cerner ses capacités parce qu’il s’était mis au service de ses leaders, Geraint Thomas et Chris Froome. Je crois que cette année l’opportunité pour lui s’est présentée d’aller chercher le maillot jaune. Il n’a pas faibli, il avait une grosse pancarte dans le dos au départ du Tour de France, c’était le grand favori. Il s’affirme à 22 ans comme un futur grand du Tour de France parce que lorsque l’on gagne son premier Tour de France à 22 ans cela présage beaucoup de victoires (ndlr : possibles) derrière."

Nouvelle ère qui s’ouvre chez Ineos, la fin du règne de la génération Froome/Thomas et l’avènement de la jeunesse. "C’est bien possible parce que je crois que Bernal a sécurisé son contrat pour les prochaines saisons avec Ineos. On sent que forcément du côté de Geraint Thomas, du côté de Chris Froome on est peut-être plus en fin de cycle même si Chris Froome, malheureusement, a été victime d’une chute sur le critérium du Dauphiné mais voilà on arrive à la fin d’un cycle et je pense que le cycle prochain, en ce qui concerne l’équipe Ineos, sera orienté autour de Bernal."

Le Colombien de 22 ans est un coureur complet et il risque bien de s’inscrire dans la durée. "C’est un coureur exceptionnel quand on regarde son parcours il a remporté le tour de l’avenir. En général, quand on brille sur le Tour de l’avenir on est un futur grand. Il a été immédiatement repéré par Brailsford (ndlr : directeur général Ineos), il est dans l’équipe qui sur le papier est celle qui maîtrise le mieux son sujet sur les routes du Tour de France. Il bénéficie d’une équipe à son service on l’a vu sur Paris-Nice il est capable de bien se débrouiller dans les bordures, ce qui est rare pour un coureur colombien. Au sprint il n’est pas non plus mauvais, c’est un coureur complet, contre-la-montre il se défend bien. Et puis surtout lorsque l’on dépasse les 2500 mètres d’altitude il est intouchable. Hier on l’a vu encore, c’est le meilleur coureur en altitude et je pense qu’aujourd’hui on va parler de Bernal pour les 4/5 prochaines saisons."

Quitte à dépasser les plus grands de l’histoire du cyclisme ? "Je pense que oui, parce qu’on attend depuis un moment aussi un coureur capable de venir égaler les grands comme Eddy Merckx, comme Jacques Anquetil, comme Bernard Hinault. Quand on gagne son premier tour à 22 ans, je pense qu’on peut, non seulement les égaler, mais on peut aussi les dépasser. Il peut être le premier à dépasser tous ces champions avec cinq victoires."