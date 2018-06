Vanmarcke présent dans la sélection d'EF-Drapac pour le Tour

Le Colombien Rigoberto Uran, deuxième l'an passé, entend soigner les détails dans le Tour de France 2018 en tant que chef de file de l'équipe Education First-Drapac dont la composition a été annoncée jeudi.

"En juillet, tout le monde est à son meilleur niveau et tout est important", a déclaré Uran, cité par son équipe. "Je dois me concentrer pendant 21 jours, sur la course, la table, le sommeil. Du réveil au coucher, c'est comme un championnat du monde, chaque jour, pendant trois semaines".

Pour l'accompagner à partir du 7 juillet, le Colombien aura avec lui trois coureurs déjà présents à ses côtés l'an passé, le Français Pierre Rolland, déjà vainqueur d'étapes sur le Tour, l'Australien Simon Clarke et l'Américain Taylor Phinney.

Deux coureurs, le Néo-Zélandais Tom Scully (28 ans) et le Colombien Dani Martinez (22 ans), découvriront le Tour.

Le grimpeur américain Lawson Craddock et notre compatriote Sep Vanmarcke, spécialiste des classiques pavées, complètent l'effectif.

Uran (31 ans), vainqueur d'une étape du récent Tour de Slovénie (2e du classement final), courra le Tour pour la 5e fois. L'an passé, il avait échoué à 54 secondes de la victoire derrière le Britannique Chris Froome.

Aucun Colombien n'a encore jamais gagné la Grande Boucle, la course la plus importante du cyclisme.

L'équipe EF-Drapac au Tour de France:

Rigoberto Uran (Col), Simon Clarke (Aus), Lawson Craddock (USA), Dani Martinez (Col), Taylor Phinney (USA), Pierre Rolland (Fra), Tom Scully (N-Z), Sep Vanmarcke (Bel)