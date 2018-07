Vanendert: "Je suis un peu en-deça du reste pour le moment"

Jelle Vanendert a salué avec soulagement la seconde journée du Tour de France lundi à Carcassonne. Le coureur Lotto Soudal espère en effet pouvoir retrouver un peu d'énergie afin d'avoir de "meilleurs jambes" pour la 3e et dernière semaine de course alors que la Grande Boucle aborde les Pyrénées mardi.

Jelle Vanendert espérait pouvoir se montrer dans les Alpes, mais les jambes n'ont pas suivi. "Je n'avais tout simplement pas les jambes pour aller dans une échappée", a confirmé Vanendert lundi. "Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je n'avais pas la force d'aller avec. Le jour de repos tombe au bon moment."

Quinzième de la 5e étape entre Lorient et Quimper le 11 juillet, Vanendert avait espéré mieux au Mûr de Bretagne, ainsi que dans les Alpes ensuite. "Ce ne fut pas le cas. Je n'avais pas les jambes. Ce n'était pas foncièrement mauvais, mais ce n'était pas bon non plus. C'était juste aller du point A au point B en perdant le moins d'énergie possible. Ce n'était pas gai non plus. Le sentiment n'est pas bon et j'espère que cela va changer avec ce jour de repos. Je suis un peu en-deça du reste pour le moment. Lors de mon précédent Tour, j'ai eu aussi des bons et des mauvais moments. Je dois passer cette phase et rester positif. Je n'ai pas vraiment pointé une étape dans les Pyrénées, je vais voir jour après jour."

Jelle Vanendert, 33 ans, est situé à la 101e place au classement général à 1h51:51 du maillot jaune. Il avait remporté une étape du Tour de France en 2011.